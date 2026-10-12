Papa León XIV será internado mañana para cirugía por nódulo pulmonar

El papa León XIV será internado a mediodía de este martes 13 de septiembre en el Policlínico Gemelli de Roma, para someterse a una intervención quirúrgica con el propósito de extirparle un nódulo pulmonar.

Según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano, la lesión del Santo Padre fue detectada en una fase muy temprana y bien localizada dentro del órgano durante un chequeo médico de rutina.

El propio pontífice, de 71 años, anunció su hospitalización a los fieles el último domingo tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, mientras que fuentes oficiales precisaron que el periodo posoperatorio en el centro de salud se extenderá por aproximadamente una semana.

Continuidad en actividades de la Santa Sede

A pesar de la cirugía programada, la máxima autoridad de la Iglesia católica mantuvo sus compromisos oficiales sin interrupciones. El boletín diario de la Santa Sede confirmó que el obispo de Roma encabezó siete audiencias privadas durante la jornada matutina previa a su internamiento hospitalario.

Encuentros con representantes internacionales

Entre las personalidades recibidas por el Santo Padre se encuentran altos representantes de la jerarquía católica internacional en la sede vaticana como el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, así como al arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano, con quienes mantuvo encuentros de trabajo con total normalidad.