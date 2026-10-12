Perú gana seis premios en los World Travel Awards 2026 y se consolida como destino líder de Sudamérica

El Perú consolidó su liderazgo en la industria turística internacional tras obtener seis galardones en la edición Sudamérica de los World Travel Awards 2026, considerados entre los reconocimientos más prestigiosos del sector a nivel mundial.

Durante el certamen regional, el país logró triunfar como "Destino líder de Sudamérica", "Destino culinario líder de Sudamérica", "Destino cultural líder de Sudamérica", "Destino de naturaleza líder de Sudamérica" y "Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica".

En tanto Machu Picchu fue elegido "Atracción turística líder de Sudamérica" y se destacó el valor arquitectónico inca del complejo y su integración armónica con el entorno natural, características que continúan cautivando a visitantes de diversos continentes.

Impulso a la imagen internacional y promoción

Con la finalidad de capitalizar este posicionamiento, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Mincetur, ejecuta constantes estrategias de difusión en mercados internacionales para dar a conocer la variedad de destinos que ofrece el territorio peruano.

Los seis galardones obtenidos fortalecen la imagen de la marca país como un destino competitivo y diverso dentro del mercado sudamericano, representando una oportunidad estratégica para atraer a un mayor volumen de turistas interesados en la oferta cultural, paisajística y gastronómica del Perú.