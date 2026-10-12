Vaticano suspende actividades del papa León XIV hasta el 20 de octubre

El pontífice será internado en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial.

El Vaticano anunció la suspensión de todas las actividades oficiales del papa León XIV hasta el próximo 20 de octubre, debido a una intervención quirúrgica a la que será sometido por un nódulo pulmonar. Según informaron medios italianos, el sumo pontífice ingresará este martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma, mientras que la operación está programada para la mañana del miércoles.

De acuerdo con los reportes desde el Vaticano, la intervención se realizará mediante métodos robóticos, una técnica que permitiría un procedimiento controlado. Sin embargo, uno de los aspectos que requerirá especial atención será la aplicación de anestesia general. Los especialistas estiman que el papa necesitará entre dos y tres días para superar los efectos iniciales y alrededor de una semana para completar su recuperación.

El nódulo pulmonar fue detectado durante una serie de controles médicos realizados luego de que el pontífice presentara un cuadro de inflamación respiratoria. El propio León XIV confirmó el diagnóstico el domingo 11 de octubre, durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde explicó que la lesión se encontraba bien localizada y había sido identificada en una fase muy inicial.

AMBIENTE DE CALMA

Pese a la suspensión de su agenda, los reportes desde Roma señalan que en la Santa Sede se mantiene un ambiente de calma, mientras los fieles expresan sus oraciones por la salud del líder de la Iglesia católica. La intervención médica también genera expectativa debido a la próxima visita apostólica del pontífice al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, que contempla actividades religiosas y encuentros con autoridades y comunidades de distintas regiones del país.