Vaticano organiza misa y oración especial por la salud del papa León XIV en la plaza de San Pedro

Según informó el Vaticano, la misa se realizará mañana miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro y en ella se rezará "de manera especial" por la salud del papa León XIV, que ayer fue hospitalizado para la operación de extirpación de un nódulo pulmonar.

"No será el papa quien presida la celebración; el pontífice ha decidido encomendársela al cardenal Luis Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio. En la misa rezaremos de manera especial por la salud del santo padre, además de por las familias", señala el comunicado de la Santa Sede.

HOSPITAL GEMELLI

Esta mañana, el Sumo Pontífice ingresará al hospital Gemelli para la operación —anunciada por él mismo el último domingo durante el Ángelus— de extirpación de un "nódulo circunscrito en el pulmón", previamente le realizarán unos análisis.

Debido a su operación, el religioso canceló sus audiencias hasta el 20 de octubre. Como se sabe, el Santo Padre tiene previsto realizar una visita al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026; cumplirá diversas actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.