Ecuador: seis presos escaparon de una cárcel de máxima seguridad tras hacer un hueco en la pared

Según confirmó la policía, seis presos de la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de Ecuador escaparon anoche tras hacer un hueco en la pared de una de las celdas de un pabellón.

El coronel Lenin Peralta, jefe policial de la zona, dijo que, luego ser alertados por las autoridades penitenciarias, acudieron a la cárcel y verificaron la existencia del agujero que da a un ducto que se utiliza para poner tuberías.

Ese conducto conecta con la parte trasera del pabellón, donde los agentes hallaron otro hueco. Posteriormente, los hombres habrían caminado unos 80 metros para llegar a un río que conduce a la parte exterior de la cárcel.

SOBREVUELOS CON DRONES

Tres de los fugados estaban en la cárcel por el delito de violación, otro de ellos por asesinato, el quinto por robo y el último por tenencia de drogas. Tras el incidente, realizan sobrevuelos con drones para ubicar a los prófugos.

En la celda no hay material relacionado con el daño en la pared, por lo que presumen que lo estaban haciendo desde hace meses. Las cámaras de seguridad del interior del penal están en mal estado y en el exterior no han colocado.