El incidente habrÃ­a quedado registrado en una transmisiÃ³n en redes sociales realizada por el propietario del robot, otro adolescente de 16 aÃ±os, y un acompaÃ±ante de 19.

Un hecho inédito ha sorprendido a las autoridades de Alemania, donde se reportó un caso de presunto acoso sexual a una menor de 16 años por parte de un robot que habría sido teledirigido por un tercero.

El hecho ocurrió en la ciudad de Colonia, durante la noche del sábado al domingo, en un restaurante de comida rápida donde la joven se encontraba acompañada de dos amigas.

ROBOT REALIZÓ ACOSO SEXUAL

El robot de color rojo y dorado y de 1,20 cm de altura, se acercó a la chica y le toco el trasero haciendole movimientos de connotación sexual.

Asimismo, según la Policía, este suceso quedó registrado en un video por parte del dueño del robot, quién era otro adolescenete de 16 años y un acompañante de 19 años, quienes realizaron una transmisión por redes sociales.

INCAUTARON AL ROBOT

Por otro lado, minutos después, un patrullero de la Policía llegó al lugar tras ser alertado del suceso. Los agentes encontraron al robot guardado en el maletero de un vehículo y procedieron a incautarlo para las investigaciones correspondientes.