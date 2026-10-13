Un hombre murió y cuatro resultaron heridos tras salir expulsados de una montaña rusa en EEUU

Un joven murió y cuatro resultaron heridos en un accidente registrado la tarde de ayer en la popular montaña rusa Goliath del parque de atracciones Six Flags Over de Georgia, en Estados Unidos (EEUU).

La atracción, que alcanza alturas de 200 pies (unos 60 metros) y velocidades de 70 millas por hora (unos 112 kilómetros), fue evacuada inmediatamente tras el mortal incidente; la policía investiga el suceso.

ALTAS VELOCIDADES

Se desconocen las causas del accidente; según testigos, el hombre cayó de la montaña rusa tras salir "lanzado" desde su asiento, al igual que las otras personas. Ellos fueron trasladados a un hospital cercano

La montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas. Con este incidente son siete los muertos en el parque de Georgia, que cada día tiene más público.