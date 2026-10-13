Vaticano confirma que el papa León XIV tenía tumor canceroso en el pulmón

El pontífice fue sometido con éxito a una cirugía videoasistida en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano confirmó este martes que el papa León XIV fue operado de manera exitosa por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se había sospechado en los exámenes preoperatorios. La intervención quirúrgica se realizó en el Policlínico Gemelli de la ciudad de Roma, donde el equipo médico decidió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida para retirar la zona afectada por el tumor.

De acuerdo con el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, el procedimiento duró aproximadamente 90 minutos y concluyó con éxito, sin que se registraran complicaciones. El examen histológico realizado durante la operación confirmó el diagnóstico que los especialistas habían considerado a partir de las evaluaciones previas. Tras la intervención, el pontífice despertó con normalidad y, luego de permanecer bajo observación durante un breve periodo, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital.

La operación estuvo a cargo de un equipo de especialistas dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del centro médico, con la participación de otros profesionales de cirugía y anestesiología. Fuentes vaticanas indicaron que León XIV incluso pidió la cena después de la intervención, mientras que su evolución continuará bajo supervisión médica. El pontífice permanecerá hospitalizado para completar su recuperación y someterse a los controles posoperatorios correspondientes.

BAJO VIGILANCIA MÉDICA

Por el momento, el Vaticano no ha precisado si el papa necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación del tumor. La decisión dependerá de la evaluación médica y de los resultados de los estudios posteriores. Mientras tanto, el equipo sanitario continuará vigilando su evolución durante los próximos días, sin que se hayan ofrecido mayores detalles sobre el pronóstico o los pasos siguientes de su tratamiento.