Papa León XIV agradece las oraciones por su recuperación: “Recen por mí, así como yo rezo por ustedes”

El pontífice envió un mensaje de agradecimiento tras ser sometido a una operación para extirparle parte de un pulmón debido a un adenocarcinoma. Su recuperación evoluciona favorablemente.

El papa León XIV agradeció las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación, luego de ser sometido el último martes a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte de un pulmón debido a un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno. El mensaje del pontífice fue escrito antes de ingresar al centro médico y leído este miércoles durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de la encíclica Amoris Laetitia.

En su mensaje, el Santo Padre lamentó no haber podido participar en las actividades y destacó el trabajo realizado por los asistentes. Asimismo, expresó su agradecimiento por las oraciones, el intercambio de experiencias y la escucha compartida, acciones que calificó como un regalo para toda la Iglesia. León XIV también indicó que revisará las conclusiones y los debates del encuentro para ofrecer sus reflexiones posteriormente.

El pontífice, de origen peruano, exhortó a los participantes a compartir lo aprendido con sus respectivas conferencias episcopales y diócesis, y a continuar anunciando el Evangelio junto a las familias. Al finalizar su mensaje, pidió a los fieles que continúen rezando por él. “Recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, expresó, antes de impartir su bendición apostólica y encomendar a los asistentes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret.

EVOLUCIÓN FAVORABLE

En cuanto a su estado de salud, se conoció que León XIV pasó una noche tranquila y presenta una evolución satisfactoria. El papa inició sesiones de fisioterapia respiratoria, comenzó a caminar y retomó progresivamente su alimentación habitual. Además, según lo informado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, su viaje a América Latina continúa previsto hasta el momento. Se espera un nuevo comunicado médico para conocer mayores detalles sobre su recuperación.