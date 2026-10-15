Donald Trump desea pronta recuperación al papa León XIV tras su intervención quirúrgica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que el papa León XIV se recupere a la brevedad posible, tras la intervención a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso.

“Quiero ver que el papa León XIV se recupere”, declaró el mandatario tras participar en un evento de campaña en Arizona. En todo momento, Trump se mostró optimista sobre la salud del sumo pontífice, de 71 años.

PERSPECTIVAS MÉDICAS

Asimismo, reconoció que el diagnóstico es delicado, aunque señaló que las perspectivas médicas son muy alentadoras. “Es algo serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno”, sostuvo.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del religioso durante una intervención que duró 90 minutos. No se conoce ninguna complicación.