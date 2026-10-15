Pakistán: 28 niños murieron y 20 resultaron heridos tras derrumbarse techo de escuela

Según información preliminar, 28 niños murieron y 20 resultaron heridos al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases. Una maestra también murió.

El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas. Varios docentes y personal administrativo quedaron bajo los escombros. Las fuertes lluvias caídas durante la noche habrían debilitado la estructura.

ESTRUCTURA ENDEBLE

Inmediatamente, equipos de respuesta a desastres del servicio estatal de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los escombros y rescatar a los atrapados.

El jefe de la Policía de Peshawar confirmó la detención del propietario del colegio y señaló que el inmueble, de dos plantas, presentaba una estructura endeble. Las causas exactas del derrumbe aún no han sido establecidas.