Isabel Allende gana Premio Planeta 2026 con su novela “La hora antes del alba”

La escritora chilena recibió el galardón durante una ceremonia en Barcelona. La obra retoma el universo de su célebre novela “La casa de los espíritus”.

Isabel Allende ganó el Premio Planeta de novela 2026 con su obra La hora antes del alba, según anunció el jurado durante una ceremonia realizada en Barcelona. La autora, de 84 años, recibió el reconocimiento de manos de los reyes Felipe VI y Letizia, en una gala que reunió a representantes del mundo literario. El galardón está dotado con un millón de euros, uno de los premios literarios de mayor cuantía económica.

Tras recibir el reconocimiento, Allende expresó su emoción y sorpresa ante la distinción. “No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande”, manifestó desde el escenario. La escritora suma así un nuevo reconocimiento a su trayectoria, marcada por obras que han alcanzado una amplia difusión internacional y han contribuido a consolidar su presencia en la literatura contemporánea.

Con La hora antes del alba, la autora regresa al universo narrativo de La casa de los espíritus, novela publicada en 1982 que impulsó su carrera y se convirtió en una obra emblemática de la literatura latinoamericana. Según explicó Allende, su nuevo libro representa el cierre de la historia de los personajes de aquella saga y se centra en Alba, la nieta de la familia, durante los años del terror.

PUBLICÓ CERCA DE 30 LIBROS

A lo largo de su carrera, Isabel Allende ha publicado cerca de 30 libros, con alrededor de 70 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas. Nacida en Lima en 1942, es considerada una de las autoras de habla hispana con mayor proyección internacional. En esta edición del Premio Planeta, el escritor español Sergio Hernández quedó como finalista con su novela La añoranza.