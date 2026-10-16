Vaticano anuncia recuperación favorable del papa León XIV y confirma su participación en el Ángelus

El papa León XIV continúa recuperándose de su intervención quirúrgica en el pulmón derecho, asimismo su recuperación ha sido óptima y se prevé que presidirá la oración del Ángelus este domingo 18 de octubre, según lo informado por el Vaticano.

Sin embargo, el anuncio no precisa desde dónde participará el pontífice ni bajo qué condiciones se desarrollará la oración dominical. Tampoco se ha detallado si ofrecerá un mensaje adicional a los fieles o si retomará otras actividades públicas en los próximos días.

Por el momento, la información difundida se refiere específicamente a su participación en el Ángelus y no supone el retorno completo a sus compromisos habituales, mientras sigue bajo supervisión médica.

LEÓN XIV AGRADECE AL PERSONAL MÉDICO

El papa León XIV expresó su agradecimiento al personal del hospital Gemelli, entre médicos, enfermeros y auxiliares, por la atención que brindan diariamente a los pacientes. Asimismo, destacó especialmente la labor de quienes lo han acompañado durante su proceso de recuperación, según informó el Vaticano.

Por otro lado, el último boletín médico citado en la información, el papa presenta una evolución favorable y una mejoría constante. El reporte también señala que ha recuperado su autonomía, mientras continúa bajo seguimiento de los especialistas.