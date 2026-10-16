Estados Unidos: balacera en colegio deja al menos cuatro muertos, entre ellos tres niños

Las autoridades policiales señalaron que un tiroteo registrado la tarde de ayer en una escuela primaria de la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos, dejó cuatro muertos: tres niños y un adulto. El presunto atacante también falleció.

El suceso ocurrió en la escuela Silver Rail. Según testigos, un individuo ingresó armado y comenzó a disparar. La balacera también dejó dos heridos de consideración que fueron hospitalizados. Ambos son adultos; se trata de personal administrativo.

EVACUAR A LOS ALUMNOS

El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, confirmó en una conferencia de prensa que los tres niños fallecidos en el ataque tenían 5, 8 y 11 años. Una maestra también murió; fue alcanzada por las balas cuando ayudaba a evacuar a los alumnos.

Se conoció que el atacante, de unos 35 años, se encontraba dentro del colegio cuando murió y se indaga si recibió disparos de un agente de seguridad particular o de otra persona presente en el lugar. Se investigan las causas del ataque.