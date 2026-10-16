Cinco días después de nombrarla: Trump despide a la portavoz de prensa de la Casa Blanca

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, tras haber permanecido únicamente cinco días en el cargo.

Su salida se produjo después de una intensa polémica vinculada a sus credenciales profesionales y a las duras críticas recibidas por su desempeño en su primera rueda de prensa al frente de su cargo.

Factores clave de la destitución

Al anunciar su nombramiento, Donald Trump la presentó como abogada. Sin embargo, se reveló que Zacharia reprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California y no contaba con licencia para ejercer en ningún estado del país.

Otro de los factores fue que su estreno oficial el pasado martes 13 de octubre duró apenas 14 minutos y durante la conferencia se mostró evasiva, leyendo gran parte de sus declaraciones, no siendo clara en temas de inteligencia relativos a Ucrania.

Cabe señalar que, con una duración de solo cinco días, la gestión de Zacharia se posiciona como una de las más breves de la historia moderna de la Casa Blanca.