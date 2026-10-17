Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará este sábado al Vaticano

El papa León XIV fue dado de alta médica y abandonará hoy, sábado 17 de octubre, el Hospital Gemelli de Roma tras ser operado con éxito de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.

De acuerdo con el reporte del equipo médico difundido por la Santa Sede, la salida del pontífice se determinó luego de evaluar su estado clínico y revisar los resultados de los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizada por la mañana. Tras cumplir cinco días de hospitalización, el Santo Padre regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y mañana rezará el tradicional Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Antecedentes de la intervención y evolución médica

La intervención quirúrgica se realizó la tarde del martes 13 de octubre con una duración de noventa minutos, procedimiento en el cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida para remover el tejido canceroso.

Previamente, el domingo 11 de octubre, León XIV había anunciado públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico que debía someterse a esta operación para retirar un nódulo pulmonar. Durante su estancia en la décima planta del policlínico romano, la recuperación del pontífice evolucionó de manera favorable, permitiéndole retomar parte de sus labores e incluso officiar misas en el área habilitada del recinto.

Difusión de imágenes y conversación con Putín

En último viernes, el Vaticano difundió las primeras fotos del papa tras la intervención quirúrgica, mostrándolo en buen estado mientras oficiaba una misa en el hospital junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. Ese mismo día, se conoció que el pontífice sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para solicitar una tregua con Ucrania y ofrecer vías de diálogo.