Francia: reportan más de 270 detenidos tras disturbios y saqueos durante protestas

El Ministerio del Interior de Francia reportó este sábado un saldo provisional de 272 personas detenidas en todo el país durante una jornada de protestas contra la inflación y el encarecimiento de la vida.

De acuerdo con el organismo gubernamental, las movilizaciones registraron un incremento de actos violentos perpetrados por grupos de cientos de individuos encapuchados, quienes ejecutaron ataques a las fuerzas de seguridad, saqueos a comercios y daños contra edificios públicos en múltiples localidades.

Ataques e incendios

Entre los incidentes de mayor gravedad reportados por el Ministerio del Interior destaca la irrupción por la fuerza de manifestantes en el Ayuntamiento de Marsella, sumado al saqueo de diversos locales comerciales.

Asimismo, en Lyon, una oficina de turismo quedó destruida tras un incendio y varios comercios sufrieron destrozos, mientras que los bomberos enfrentaron bloqueos violentos para controlar el fuego. En paralelo, las autoridades registraron la entrada no autorizada al patio de la Prefectura de Vaucluse en Aviñón, destrozos en el municipio de Grenoble y vandalismo contra tiendas en Pau, Montpellier, Toulouse y Valence.

Intentos de movilización

En la capital francesa, agrupaciones que participaban en marchas no autorizadas intentaron aproximarse a sedes institucionales y de gobierno, entre las que figuraba el Palacio del Elíseo. Frente a este avance, los efectivos de las fuerzas de seguridad desplegaron operativos de dispersión en las inmediaciones con el objetivo de resguardar los edificios oficiales de la ciudad.