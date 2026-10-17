Médico que operó al papa León XIV: Puede realizar el viaje por Latinoamérica

El cirujano que intervino al papa León XIV de un tumor canceroso en el pulmón aseguró que el pontífice puede afrontar desde el punto de vista médico el viaje apostólico a Argentina, Uruguay y Perú programado del 6 al 17 de noviembre.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, poco después de que el papa saliera del nosocomio tras el alta médica.

"Se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Dado que ya ha transcurrido casi una semana, creo que el papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más", añadió.

REEXPANSIÓN DEL PULMÓN

Una de las interrogantes tras la cirugía es si podría afectar a su primera gira latinoamericana, en la que están programados hasta 14 vuelos, discursos y reuniones, así como la visita a Cusco, situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

En la entrevista, reiteró que las condiciones clínicas del Santo Padre son satisfactorias: "La reexpansión del pulmón está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno".