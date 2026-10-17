Chile: al menos cuatro muertos y cinco heridos graves deja avalancha en un centro de esquí

Al menos cuatro muertos y cinco heridos graves dejó esta tarde una avalancha en la cordillera de los Andes, en Chile. El alud de nieve ocurrió en el sector de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, en la región de Valparaíso.

Las autoridades advirtieron que no se descartaba la presencia de más personas atrapadas en la zona, por lo que las labores de búsqueda y rescate se intensificaron en la zona, sobre todo antes que llegue la noche y dificulte los trabajos.

CERRO LOS TRES HERMANOS

Tras el incidente, equipos de Bomberos, Carabineros y personal de los servicios de emergencia médica se movilizaron hasta las inmediaciones de la laguna y los sectores montañosos cercanos para auxiliar a los afectados.

Los excursionistas se desplazaban a la cumbre del cerro Los Tres Hermanos cuando ocurrió la avalancha. El alud habría arrastrado a varias personas hacia las aguas heladas de la Laguna del Inca, lo que complicó el rescate.