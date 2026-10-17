Escándalo en Argentina: profesora deja abierto su correo y alumnos difunden sus fotos íntimas

La maestra de una escuela secundaria de la ciudad de Mendoza, en Argentina, denunció a un grupo de alumnos difundió fotos íntimas suyas sin su consentimiento. Indignada, dijo que las imágenes la han perjudicado personal y profesionalmente.

El suceso se registró en la Escuela N.º 4-120 General José de San Martín; las fotografías privadas comenzaron a circular primero entre estudiantes del colegio y posteriormente llegaron a alumnos de otras instituciones educativas de la provincia.

ESTUDIANTES INVOLUCRADOS

La situación se habría originado cuando los estudiantes accedieron al correo electrónico de la docente, que había dejado abierto en la computadora de un aula. Desde allí, obtuvieron las fotos que luego fueron compartidas sin su autorización.

La circulación del contenido a través de WhatsApp amplió el alcance de la exposición. Por el momento, la investigación judicial no ha determinado responsabilidades contra los estudiantes involucrados. La docente decidió pedir vacaciones.