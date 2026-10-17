India: al menos 19 muertos y más de 35 heridos deja estampida durante celebración religiosa - VIDEO

Según primeras informaciones, al menos 19 muertos y 35 heridos dejó hoy una estampida durante una celebración religiosa en la India. El incidente ocurrió cuando la multitud comenzó a desplazarse de forma descontrolada.

Como todos los años, cientos de personas de todas las edades habían llegado a la festividad de la diosa Durga Puja en la localidad de Sarada Park, al norte de Calcuta. La mayoría de las víctimas son niños y adultos mayores.

BALANCE OFICIAL

Testigos refieren que el caos se desencadenó por una lluvia repentina que llevó a la multitud a empujar en busca de refugio en el templo. Luego, el anuncio de la rotura parcial de una estatua de la diosa Durga agravó la situación.

El balance oficial de heridos fue actualizado esta noche. De acuerdo con la información de los centros de salud, 24 de los 35 heridos se encontraban fuera de peligro, mientras que uno, un menor, permanecía en estado crítico.