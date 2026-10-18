Papa León XIV reaparece en el rezo del ángelus: asegura que retomará sus actividades gradualmente

Esta mañana, el papa León XIV reapareció en el rezo del ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico del Vaticano, a donde regresó ayer sábado, tras recibir el alta hospitalaria luego de su operación de pulmón.

El Santo Padre comenzó el rezo en medio de una ovación por parte de los miles de fieles que abarrotaron este domingo la Plaza de San Pedro. Hace una semana, tras esa misma plegaria, el pontífice anunció que sería operado.

BASTANTE ANIMADO

León XIV afirmó, tras el rezo del ángelus, que retomará gradualmente sus actividades y agradeció a los fieles de todo el mundo por el apoyo que ha recibido por su operación de adenocarcinoma pulmonar del que se recupera.

Esta es la primera actividad pública del sumo pontífice, que lució bastante animado, tras haber sido dado de alta ayer del hospital Gemelli de Roma, donde había sido ingresado el pasado martes para someterse a una cirugía.