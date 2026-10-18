Enorme cruz cae en plena misa y mata a sacerdote: mira las impactantes imágenes AQUÍ

Momentos de terror se vivieron en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Ecuador. Cuando el padre Patricio Sánchez elevaba una oración, la cruz de madera del altar cayó sobre él y lo mató.

El suceso se registró anoche, sábado 17 de octubre; los fieles presentes en el templo observaron horrorizados el momento en que la cruz impactó contra la cabeza del párroco. Varios trataron de ayudarlo, pero ya había fallecido.

REDES SOCIALES

Sánchez Molinari era integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y desde que llegó a la iglesia se ganó el aprecio de los fieles por su carisma y contundentes homilías, enfocadas contra la violencia y la armonía familiar.

Era reconocido también por mantener siempre activa la presencia de la parroquia en redes sociales, para llegar a quienes no podían asistir debido a distintas situaciones. Asimismo, visitaba en sus casas a personas enfermas.