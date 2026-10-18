Bélgica: más de 200 detenidos dejan las violentas protestas contra los recortes educativos

Según cifras oficiales, más de 200 personas fueron detenidas ayer en Bélgica durante las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades contra los recortes en educación y la política económica del Gobierno.

Inicialmente, las movilizaciones, en las que participaron personas de todas las edades y profesiones, se realizaron pacíficamente, pero terminaron en violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En Bruselas y la ciudad francófona de Lieja se realizaron las protestas más numerosas. Entre los 200 detenidos también había varios menores de edad, en su mayoría estudiantes, que horas después fueron dejados en libertad.

POLICÍAS HERIDOS

La policía de la capital belga informó de que cinco agentes resultaron levemente heridos durante la manifestación. Muchos comercios no atendieron todo el día de ayer por temor a los saqueos y a que los locales sean incendiados.

La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los participantes en las protestas, mientras que algunos de los manifestantes destrozaron mobiliario público, vehículos y prendieron fuego a los contenedores.