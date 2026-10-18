Ucrania lanza uno de los mayores ataques con drones contra San Petersburgo

El ejército de Ucrania ejecutó uno de los mayores ataques con drones de la guerra contra San Petersburgo y la adyacente región de Leningrado, provocando la muerte de un ciudadano y dejando a otras cinco personas heridas.

Según confirmó el gobernador Alexandr Beglov, los sistemas defensivos lograron el derribo de 144 aparatos no tripulados enemigos en los cielos de la zona. Esta ofensiva militar de gran escala se produjo poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenara la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia conocido como la Ley Graham, medida que fue duramente criticada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la Unión Europea.

Incendios en terminales petroleras y restricciones aéreas

Ataques directos causaron incendios en dos terminales de crudo, entre ellas Ruchi, la principal instalación de la urbe con una capacidad de almacenamiento de casi 74 000 metros cúbicos para diésel AI-92 y AI-95, además de otra planta que alberga 21 depósitos de combustible.

Las autoridades locales admitieron el fuego en diversas infraestructuras de la ciudad bañada por el Golfo de Finlandia e impusieron restricciones en las operaciones del aeropuerto de Púlkovo por razones de seguridad. Cabe destacar que este impacto en el suministro energético se registra poco después de que la Casa Blanca acordara con el Kremlin el envío de diésel ruso hacia Estados Unidos y el mercado internacional, operaciones de bombeo que aún no habían iniciado.

Impacto en la red eléctrica

Las autoridades y canales de Telegram reportaron daños en una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos y un puente. Las afectaciones en la subestación Vostóchnaya dejaron inicialmente a unas 20 mil personas sin fluido eléctrico dentro de esta urbe de más de 5 millones de habitantes, a lo que se sumaron desperfectos en varios edificios de viviendas.