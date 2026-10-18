Protestas y saqueos en Francia: roban camiseta y brazalete de colección firmados por Messi

Una camiseta y un brazalete de capitán que pertenecieron a Lionel Messi fueron robados durante los violentos saqueos registrados en Francia. Los objetos, considerados piezas de colección por haber sido utilizados por el astro argentino durante su etapa como capitán del Barcelona y estar además firmados por él, se encontraban expuestos en una tienda deportiva ubicada en las inmediaciones de la Plaza de la República, en París.

El robo ocurrió durante la tarde-noche del sábado, cuando un grupo de encapuchados irrumpió por la fuerza en diversos establecimientos de la céntrica zona de la capital francesa. En medio de los destrozos y la sustracción de productos, los sujetos ingresaron al local deportivo y se llevaron las dos piezas de colección, que estaban enmarcadas y exhibidas como objetos especiales. Posteriormente, ambos artículos fueron mostrados en videos difundidos en redes sociales.

MAS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS EN PROTESTAS

El hecho ocurrió en medio de una jornada de protestas que dejó numerosos comercios atacados y saqueados en distintas ciudades de Francia. El Ministerio del Interior francés informó que 550.000 personas se manifestaron en todo el país, mientras que el Gobierno reportó más de 2.000 detenidos y alrededor de 500 policías heridos durante los disturbios. Las autoridades señalaron que, al margen de las movilizaciones, grupos violentos atacaron edificios públicos y establecimientos comerciales.

El Gobierno francés condenó los actos de violencia y saqueo registrados durante las protestas y destacó el trabajo de policías y bomberos desplegados para controlar los disturbios. La camiseta y el brazalete firmados por Messi se convirtieron así en dos de los objetos sustraídos durante los saqueos en París, pese a su carácter exclusivamente deportivo y de colección.