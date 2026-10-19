Juez de Estados Unidos ordena arresto de Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Un juez de Miami, Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, según informó el diario Miami Herald.

La orden fue firmada el viernes 16 de octubre tras determinarse indicios de conspiración para cometer asesinato en primer grado, sumándose al proceso federal anunciado el 20 de mayo pasado por el Departamento de Justicia estadounidense.

La medida se deriva de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la cual determinó que agentes de inteligencia cubanos recopilaron información sobre los vuelos humanitarios destinados a auxiliar a ciudadanos que intentaban abandonar la isla por mar para transmitirla a las autoridades militares.

Cadena de mando y repercusiones legales

En aquella época, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, supervisando la cadena de mando de los aviones militares que interceptaron y destruyeron las aeronaves civiles en aguas internacionales. La acusación federal en su contra abarca conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos relacionados con la destrucción de aeronaves.

La justicia de Estados Unidos sostiene que la agresión formó parte de una operación planificada contra Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami. Cabe resaltar, que el ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996 y provocó la muerte de cuatro integrantes de la organización, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno con residencia legal permanente.