Sexta extinción masiva de la Tierra: ¿por qué amenaza la supervivencia humana?

La sexta extinción masiva de la Tierra representa una de las mayores amenazas ambientales para la humanidad. La desaparición acelerada de especies animales y vegetales, impulsada principalmente por la contaminación, la deforestación, la agricultura intensiva y el cambio climático, está deteriorando los ecosistemas de los que depende la supervivencia humana. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las poblaciones de vertebrados monitoreadas han disminuido un 73 % en promedio durante las últimas décadas, mientras que cerca de un millón de especies se encuentran amenazadas de extinción.

Esta crisis de biodiversidad mundial no solo afecta a los animales silvestres, sino también a recursos esenciales para la población. Los ecosistemas permiten purificar el agua, mantener la fertilidad de los suelos y garantizar la producción agrícola. De acuerdo con estudios internacionales, más del 75 % de los tipos de cultivos alimentarios dependen, al menos parcialmente, de polinizadores como las abejas y los murciélagos. Su desaparición podría comprometer las cosechas y agravar la inseguridad alimentaria mundial.

Sexta extinción masiva amenaza alimentos, agua y medicamentos

Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad también alcanzan a la medicina moderna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que alrededor del 70 % de los medicamentos contra el cáncer provienen de productos naturales o de compuestos inspirados en ellos. Asimismo, la penicilina, obtenida originalmente de un hongo, ha salvado millones de vidas. Los especialistas advierten que la desaparición de especies podría impedir el descubrimiento de nuevos tratamientos contra enfermedades y aumentar los riesgos sanitarios.

Otro problema es la destrucción de ecosistemas que funcionan como barreras naturales. Entre 1700 y 2000 desapareció aproximadamente el 85 % de los humedales del planeta, afectando la calidad del agua y la protección frente a inundaciones. Además, la reducción de especies clave puede provocar efectos en cadena. Un ejemplo son las ostras, capaces de filtrar hasta 190 litros de agua al día, cuyos arrecifes han sufrido una disminución considerable en distintas regiones del mundo.

¿Todavía es posible detener la sexta extinción masiva?

Pese al preocupante panorama, los científicos destacan que existen experiencias exitosas de conservación de especies y recuperación de ecosistemas. Las tortugas verdes han mostrado avances gracias a la protección de sus zonas de anidación, mientras que la recuperación de las nutrias marinas en el Pacífico estadounidense ha contribuido a restaurar los bosques de algas. Rebecca Shaw, científica jefa de WWF, sostiene que el desafío consiste en ampliar estas iniciativas a escala mundial, mientras la comunidad internacional busca acelerar las medidas de protección de la naturaleza y frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030.