Francia impone toques de queda en varias ciudades tras disturbios y saqueos

Las medidas buscan restablecer el orden público y proteger los establecimientos afectados por los actos de violencia.

Las autoridades francesas anunciaron toques de queda nocturnos y prohibiciones de manifestaciones en sectores de París y otras ciudades del país, tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana. Las medidas buscan restablecer el orden público y proteger los establecimientos afectados por los actos de violencia.

En París, la prefectura de Policía dispuso restricciones entre las 23:00 y las 06:00 horas en las zonas de la plaza de la República y Les Halles. Asimismo, prohibió las manifestaciones desde las 20:00 del lunes hasta las 06:00 del martes.

Las restricciones también se extendieron a Lyon y Niza, además de las ciudades de Lille, Douai, Wattignies y Denain, donde se establecieron medidas en sectores específicos. En Lyon, el toque de queda comprende el centro de la ciudad, mientras que en Niza la restricción se aplica a los menores de edad en las zonas más afectadas por los incidentes.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció estas disposiciones como parte de la respuesta del Gobierno frente a una ola de violencia vinculada a las protestas por el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de los servicios de educación y salud.

COMERCIOS AFECTADOS

Según las autoridades, alrededor de 3.000 establecimientos comerciales fueron afectados por los saqueos. Las medidas son transitorias y buscan contener los incidentes mientras el Gobierno evalúa otras acciones para garantizar la seguridad en las zonas afectadas.