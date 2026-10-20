Nueve muertos deja deslizamiento de tierra en una mina de Colombia: hay varios desaparecidos

Según primeras informaciones, nueve muertos dejó el deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal ubicada en la localidad de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia.

Los sobrevivientes señalaron que varios trabajadores continúan sepultados, lo que podría aumentar el número de fallecidos conforme pasen las horas; se estima que en esta mina había más o menos unos 35 jornaleros.

TRABAJADORES ATRAPADOS

Al lugar, una zona rural de muy difícil acceso, se desplazaron inmediatamente equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores atrapados.

“La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”, manifestó la Defensoría del Pueblo Colombiano en su breve comunicado.