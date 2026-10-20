Fuerte sismo de magnitud 6.3 sacude el Pacífico Sur: ¿existe riesgo de tsunami para el Perú?

Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió este martes 20 de octubre el norte de Vanuatu, en el Pacífico Sur, generando preocupación por sus posibles consecuencias. El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras las autoridades competentes evaluaron eventuales riesgos para las zonas costeras.

De acuerdo con el organismo estadounidense, el epicentro del terremoto se localizó a 197 kilómetros al noroeste de Port-Olry, a una profundidad de 16 kilómetros. El temblor se registró a las 3:20 p. m., hora local de Vanuatu, en una región caracterizada por su intensa actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas.

¿El terremoto en Vanuatu representa una amenaza de tsunami para el Perú?

Hasta el momento del reporte, las autoridades locales no habían informado sobre víctimas ni daños materiales relacionados con el movimiento sísmico. Asimismo, según la información proporcionada, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos no emitió una señal de emergencia por este evento.

Ante la magnitud del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú realizó un monitoreo para determinar posibles efectos en el litoral peruano. Tras la evaluación, la institución descartó una alerta de tsunami para las costas nacionales, llevando tranquilidad a la población.

Perú acumula energía sísmica desde 1746

En medio de la preocupación por la actividad sísmica en el Pacífico, el sismólogo César Jiménez Tintaya, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advirtió en declaraciones a RPP sobre el silencio sísmico en la costa central del Perú. Según el especialista, los terremotos registrados desde el devastador evento de 1746 habrían liberado apenas el 20 % de la energía acumulada. En ese contexto, señaló que podría producirse un terremoto de magnitud entre 8.5 y 8.8, aunque precisó que no es posible determinar cuándo ocurriría un fenómeno de estas características.