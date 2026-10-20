Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele lideran ranking de presidentes mejor valorados

La imagen de los presidentes de América Latina presenta importantes diferencias entre países. Mientras algunos mandatarios mantienen altos niveles de respaldo ciudadano, otros enfrentan un creciente rechazo. Así lo revela el más reciente estudio de CB Global Data, que evaluó la percepción de la población sobre sus gobernantes durante octubre de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, registró un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa, manteniendo por segundo mes consecutivo el primer puesto del ranking elaborado por la consultora. Por su parte, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo un 68,3 % de valoración favorable, mientras que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, alcanzó un 51,9 %. Estos resultados reflejan diferencias en la percepción ciudadana sobre los gobiernos de la región.

Lula da Silva registra caída en su valoración ciudadana en medio de elecciones en Brasil

En el caso de Perú, la presidenta Keiko Fujimori alcanzó un 46,3 % de imagen positiva y un 50,8 % de negativa, ubicándose en el séptimo puesto de la clasificación latinoamericana. El director general de CB Global Data, Cristian Buttié, relacionó el descenso de Fujimori con la creciente preocupación de los peruanos por la inseguridad ciudadana y la delincuencia, así como con la percepción de falta de respuestas efectivas del Gobierno.

En otros países, como Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva también experimentó una reducción de su imagen favorable, que pasó del 48,5 % al 45,3 %.

Delcy Rodríguez y Bernardo Arévalo registran bajos niveles de respaldo

En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez obtuvo un 32,3 % de imagen positiva y un 60,9 % de negativa, mientras que el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, registró un 31 % de valoración favorable frente a un 63,1 % de rechazo. El estudio también reportó niveles elevados de percepción negativa para Javier Milei, de Argentina, con un 59 %, y José Antonio Kast, de Chile, con un 56,8 %.

La encuesta de CB Global Data se desarrolló entre el 5 y el 8 de octubre de 2026, con la participación de ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. Las muestras oscilaron entre 1.959 y 3.911 personas por país. La consultora informó márgenes de error de entre ±1,6 y ±2,2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.