Papa León XIV retoma audiencias tras operación: “Gracias por sus oraciones, gracias a Dios por su generosidad”

El papa León XIV reanudó sus actividades este miércoles tras ser operado y encabezó la audiencia general, así como realizó un recorrido a bordo del papamóvil en la plaza de San Pedro, donde saludó y bendijo a los devotos congregados a pesar de la lluvia.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó el pontífice al dar inicio al encuentro.

Antes de presidir la audiencia masiva, la agenda del Santo Padre incluyó un encuentro con los participantes de una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos. Su reaparición se produce tras haber recibido el alta médica el último sábado en el Policlínico Gemelli, lugar donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre para extirparle una parte del pulmón debido a un cáncer.

Retorno gradual de actividades y gira internacional

Durante la oración dominical del ángelus, el pontífice adelantó a los asistentes el proceso de su restablecimiento al señalar "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones".

Entretanto, la Santa Sede mantiene la programación de las audiencias agendadas para los próximos días y continúa con los preparativos de la gira internacional del papa León XIV, prevista del 6 al 17 de noviembre, la cual comprenderá visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú.