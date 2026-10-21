Francia intensifica controles para impedir la reventa de productos robados tras disturbios

El Gobierno francés coordina acciones con plataformas como Vinted para retirar anuncios de mercancía presuntamente saqueada.

Tras los últimos saqueos registrados y con la finalidad de frenar la reventa ilegal de mercancías, Francia reforzó las medidas para impedir que los artículos sustraídos durante los recientes disturbios. La iniciativa busca reducir las oportunidades de obtener ganancias mediante productos provenientes de saqueos que afectaron a establecimientos comerciales en distintas zonas del país.

Entre las empresas que adoptaron medidas figura Vinted, plataforma de compraventa de artículos de segunda mano que comenzó a retirar publicaciones sospechosas vinculadas con los hechos.

GOBIERNO FRANCÉS PRESIONA A LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El ministro de Pequeñas Empresas de Francia, Serge Papin, informó que las autoridades convocaron a representantes de plataformas de compraventa y funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia para coordinar acciones frente a la comercialización de mercancía sustraída.

Asimismo, el Gobierno advirtió que las personas involucradas en la venta de productos robados podrían ser identificadas y procesadas judicialmente. Con lo que reforzó los mecanismos de supervisión para detectar publicaciones sospechosas, eliminar ofertas vinculadas con actividades ilícitas.

TIENDAS DE LUJO TAMBIÉN SUFRIERON LOS SAQUEOS

Por otro lado, marcas internacionales, también se vieron afectadas, entre ellas Louis Vuitton, Rolex y Sephora, cuyos establecimientos fueron señalados entre los comercios perjudicados por los saqueos. Los incidentes ocasionaron pérdidas materiales y obligaron a varias compañías a tomar medidas para proteger sus instalaciones, trabajadores y clientes ante los episodios de violencia.