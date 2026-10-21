Putin acepta reanudar negociaciones con Ucrania con la mediación de Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este miércoles su disposición para reactivar en noviembre las negociaciones de paz con Ucrania mediante la mediación de Estados Unidos, tras sostener un encuentro con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Según informó Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, el reinicio de las conversaciones tripartitas está previsto tentativamente para el 10 de noviembre, enfocándose en el establecimiento de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al concluir el conflicto.

Ushakov detalló que el enviado estadounidense indicó que esta medida será acogida positivamente por el presidente Donald Trump. Estas negociaciones se encontraban paralizadas desde mediados de febrero debido al inicio de la operación militar estadounidense en Irán, un contexto que también abarcó discusiones bilaterales sobre proyectos económicos, la guerra en Irán y el acuerdo para el suministro de diésel ruso a territorio norteamericano.

Posturas e iniciativa estratégica

Durante las consultas, el representante de la Casa Blanca informó al líder ruso sobre los resultados de sus reuniones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y delegados europeos en Oslo. Al respecto, Ushakov señaló que Putin escuchó las propuestas consensuadas en la capital noruega, aunque consideró que no aportaron elementos de gran utilidad para el proceso de arreglo político en la región.

Asimismo, el mandatario ruso aprovechó el encuentro para recalcar la iniciativa estratégica que mantiene su ejército en todos los sectores del frente, además de recordar el ataque masivo perpetrado por Ucrania contra Moscú coincidiendo con la jornada de elecciones legislativas.