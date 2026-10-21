México fortalece su turismo y proyecta nuevos desafíos tras la Copa del Mundo

El Mundial de Fútbol 2026 dejó en México importantes avances en infraestructura, promoción internacional y coordinación turística, según destacó Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). En una entrevista con Deutsche Welle (DW), la exsecretaria de Turismo mexicana aseguró que el verdadero impacto del torneo dependerá de la capacidad del país para convertir la exposición mundial en nuevas oportunidades económicas y atraer visitantes a largo plazo.

"Los grandes eventos son una vitrina extraordinaria. El Mundial puso a México frente a millones de personas en todo el mundo y dejó infraestructura, experiencia en coordinación y promoción", afirmó Guevara. La especialista explicó que el éxito turístico no debe medirse únicamente durante la competición, sino también por el número de viajeros que decidan regresar, para lo cual consideró fundamentales la seguridad, la inversión y el trabajo conjunto entre las autoridades y el sector privado.

México destaca como potencia turística en Norteamérica

El desempeño del turismo en México ha permitido que el país registre el mejor rendimiento del sector en Norteamérica durante 2025. Guevara atribuyó estos resultados a una política turística sostenida durante cinco décadas, su cercanía con Estados Unidos y una oferta que combina playas, gastronomía, cultura y sitios arqueológicos. Además, destacó la fortaleza del mercado interno, que representa el 85,2 % del gasto turístico nacional.

Sin embargo, el crecimiento enfrenta desafíos ambientales y de conectividad. Uno de los principales problemas es la acumulación de sargazo en las playas del Caribe mexicano, fenómeno que podría alcanzar niveles críticos durante 2026. Ante esta situación, la presidenta del WTTC propuso implementar monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y recolección de algas en el mar, además de fortalecer la cooperación regional y garantizar recursos para enfrentar sus efectos sobre los destinos turísticos.

Turismo en América Latina proyecta crecimiento durante 2026

En el panorama internacional, el sector de viajes y turismo aporta 11,6 billones de euros a la economía mundial, equivalentes al 9,8 % del producto bruto interno global, y genera 366 millones de empleos. Para 2026, se prevé un crecimiento mundial del 2,5 %, mientras que América Central y del Sur podrían registrar una expansión del 4,1 %. Guevara señaló que, pese a estas perspectivas, América Latina todavía necesita mejorar sus conexiones aéreas, facilitar los visados y desarrollar circuitos turísticos entre varios países para aprovechar su potencial. (Con información de DW).