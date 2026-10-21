Senado Chileno aprobó proyecto de ley de expulsión de extranjeros: hasta cinco años de prohibición de ingreso al país

Esta medida permitirá a la Policía ingresar a los domicilios mediante un autorización judicial y erradicar a extranjeros que presenten irregularidades.

Con la finalidad de permitir que la Policía ingrese a los domicilios donde se encuentran inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes, el Senado chileno aprobó el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa.

La ley se aprobó con 37 votos a favor y una abstención, tras aprobarse el informe final de una comisión mixta, órgano temporal legislativo integrado por senadores y diputados que introdujo modificaciones al proyecto.

“Había una serie de dificultades (...) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”, indicó el ministro de Secretaría General de la Presidencia, José García.

CAMBIOS EN LA LEY MIGRATORIA

Uno de los principales cambios es facilitar a la Policía de Investigaciones la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. “Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”, manifestó García.

Por otro lado, esta misma ley eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos.