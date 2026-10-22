Francia reporta primera muerte de un paciente infectado con el virus shamonda, que afecta al ganado

Las autoridades investigan el posible contagio por la picadura de un insecto y aseguran que no se ha identificado un riesgo para la población general.

Un hombre con inmunodepresión severa falleció a comienzos de octubre en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia, tras presentar complicaciones que estarían relacionadas con una infección por el virus shamonda.

El caso fue anunciado este jueves por el Gobierno francés y representa la primera detección documentada de este virus en una persona. Asimismo, este virus era conocido por afectar principalmente al ganado bovino y que, hasta ahora, no se consideraba transmisible a los seres humanos.

Ante este hallazgo, las autoridades francesas iniciaron investigaciones para determinar las características de la infección y las circunstancias en las que se habría producido el contagio.

PRIMER CASO EN UN HUMANO

El hombre fallecido permanecía internado en los Hospicios Civiles de Lyon debido a una patología grave. Asimismo, los expertos consideran que las complicaciones cerebrales que desarrolló están muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda.

El paciente tenía un sistema inmunitario gravemente debilitado, condición que las autoridades consideran relevante para evaluar este episodio excepcional. Las investigaciones reúnen a especialistas en salud humana, animal y medioambiental para determinar cómo se produjo la infección y establecer si existen otros factores relacionados con el fallecimiento.

¿CÓMO SE TRANSMITE ESTE VIRUS?

Por otro lado, esta enfermedad se transmite principalmente mediante mosquitos del género Culicoides y afecta al ganado bovino. Durante el verano de 2026, el virus fue detectado en distintos puntos de Europa, incluida Francia, donde ya se había constatado su circulación en algunas zonas durante la primavera y el verano.