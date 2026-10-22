Terremoto de magnitud 7.0 sacude China: sismo se registrÃ³ a solo 10 kilÃ³metros de profundidad

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves 22 de octubre la región del Tíbet, en el suroeste de China, provocando preocupación entre los habitantes de la zona. El fuerte movimiento telúrico se registró a las 22:33 horas (hora local), con epicentro en las inmediaciones de Nagqu, según informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC).

De acuerdo con el organismo chino, el sismo tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, característica que puede intensificar las sacudidas cerca del epicentro. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también reportó una magnitud de 7.0, aunque situó el movimiento a unos 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 18 kilómetros de profundidad.

Terremoto en China: ¿se reportaron víctimas o daños materiales?

Pese a la intensidad del terremoto en el Tíbet, las autoridades no habían confirmado víctimas, personas heridas ni daños en viviendas o infraestructura en los primeros reportes. Tampoco se disponía de información sobre posibles interrupciones de los servicios básicos, mientras se esperaba conocer el impacto del movimiento sísmico en las localidades cercanas al epicentro.

¿Dónde se registró el epicentro?

El Centro de Redes Sísmicas de China precisó que el epicentro se localizó en una zona montañosa del norte del Tíbet, donde la altitud promedio alcanza los 4.864 metros sobre el nivel del mar en un radio de cinco kilómetros. La entidad también señaló que el movimiento se sintió claramente en la región, situada a más de 300 kilómetros de Lhasa, capital del Tíbet.

La actividad sísmica continuó después del terremoto principal. Según los registros del USGS, otro sismo de magnitud 5.2 se produjo a las 23:12 horas (hora local), aproximadamente 39 minutos después del primer movimiento, en las cercanías de Nagqu. Este nuevo temblor tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros.