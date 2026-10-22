¿Existe la reencarnación? Científicos descubren un extraño patrón tras analizar 1.678 casos

La posibilidad de que una persona pueda volver a nacer después de morir continúa siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, ha despertado el interés de la comunidad científica tras identificar un patrón inesperado en 1.678 casos de supuesta reencarnación, protagonizados principalmente por niños que aseguraban recordar detalles de personas fallecidas.

La investigación, publicada en la revista científica Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, fue dirigida por la neurocientífica cognitiva Saeedeh Sadeghi. Los especialistas descubrieron que, en los testimonios analizados, las muertes repentinas o inesperadas estaban asociadas con intervalos más cortos entre el fallecimiento de una persona y el nacimiento del niño que supuestamente recordaba su vida anterior.

¿QUÉ DESCUBRIERON LOS CIENTÍFICOS SOBRE LA REENCARNACIÓN?

De los 1.678 casos examinados, los investigadores lograron calcular el tiempo transcurrido entre la muerte y el supuesto renacimiento en 1.319 testimonios. Los resultados revelaron que, cuando el fallecimiento había sido completamente inesperado, el intervalo mediano era de 12 meses, mientras que en las muertes más previsibles alcanzaba los 21 meses. Esta diferencia representa una reducción aproximada del 43 %, aunque los especialistas aclararon que la asociación estadística encontrada es débil.

Entre los testimonios más sorprendentes figura el de James, un niño estadounidense que, a los tres años, afirmaba haber sido piloto durante la Segunda Guerra Mundial y mencionaba un portaaviones llamado Natoma Bay. Otro caso corresponde a Ryan, de cuatro años, quien aseguró reconocerse en una antigua fotografía de Hollywood. Según los investigadores, parte de sus declaraciones coincidía con información biográfica de personas fallecidas, aunque estas coincidencias no constituyen pruebas de vidas pasadas.

¿LA CIENCIA HA ENCONTRADO PRUEBAS DE VIDAS PASADAS?

Pese a lo llamativo del hallazgo, los científicos subrayaron que el estudio no demuestra la existencia de la reencarnación ni que la conciencia sobreviva a la muerte. La relación identificada apenas explica entre el 2 % y el 3 % de las diferencias observadas en los intervalos. Sin embargo, el patrón persistió incluso después de examinar posibles influencias culturales, religiosas y psicológicas. Según Sadeghi, los factores evaluados no lograron explicar completamente los resultados, por lo que considera necesario ampliar las investigaciones sobre estos testimonios y sus posibles explicaciones científicas.