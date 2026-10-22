Grecia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

La medida, impulsada por el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, busca proteger a niños y adolescentes de los efectos del uso excesivo de las plataformas digitales.

El Parlamento de Grecia aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La medida, impulsada por el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, busca proteger a niños y adolescentes de los efectos del uso excesivo de las plataformas digitales.

La normativa fue aprobada con los votos del partido gobernante Nueva Democracia. El primer ministro advirtió que las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos fiables de verificación de edad y garantizar la protección de la privacidad de los usuarios. La restricción alcanzará tanto a las cuentas nuevas como a las que ya existen.

Mitsotakis sostuvo que el uso prolongado de las redes sociales y el desplazamiento continuo de contenidos, conocido como scrolling, puede afectar el sueño y la capacidad de concentración de los menores. También afirmó que la medida busca apoyar a los padres frente a los mecanismos digitales diseñados para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, señaló que las plataformas podrían utilizar herramientas estatales como Gov.gr Wallet o Kids Wallet para comprobar la edad de los usuarios sin compartir datos personales innecesarios. Sin embargo, las empresas también podrán desarrollar sus propios sistemas de verificación.

La ley no establece multas ni sanciones para los padres si sus hijos logran eludir las restricciones, pues atribuye la responsabilidad técnica a las plataformas digitales. La aplicación de la norma comenzará en enero de 2027.

REDES SOCIALES EN EUROPA

La decisión se suma al debate europeo sobre el acceso de menores a las redes sociales. Francia aprobó una medida similar en julio, pero esta fue anulada al mes siguiente por el Tribunal Constitucional francés, que consideró que suponía una restricción desproporcionada de la libertad de expresión.