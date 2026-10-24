Francia: miles de personas vuelven a protestar en las calles y autoridades reportan más de 130 detenidos

Una nueva jornada de movilizaciones contra el alza en el costo de vida congregó este sábado en Francia a una multitud de entre 410 mil y casi 800 mil asistentes, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las autoridades locales y la Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente.

El ministro del Interior galo, Laurent Núñez informó que las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a 135 personas en las calles de las principales ciudades del país, sin que se hayan registrado incidentes graves hasta el mediodía.

En París, punto central de las protestas donde la policía modificó el trayecto a última hora, la CGT estimó la concurrencia en 250 mil personas, mientras que la prefectura de la policía capitalina rebajó dicha cifra a 110 mil manifestantes. La realización de estas marchas mantuvo bajo intensa presión al gobierno del presidente Emmanuel Macron, cuyo Ejecutivo buscó evitar la repetición de hechos de caos y desórdenes ocurridos durante los márgenes de las protestas de la semana pasada.

Restricciones y nuevas marchas

Frente al riesgo de nuevos altercados, las autoridades francesas prohibieron el desarrollo de manifestaciones en determinadas localidades del país durante este sábado. Las medidas restrictivas apuntaban a contener posibles desmanes en las zonas de mayor conflictividad.

En medio de este escenario, los integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, agrupación que protagonizó masivas protestas durante el primer mandato de Macron entre 2018 y 2019, confirmaron la convocatoria a una nueva jornada de movilización dentro de siete días, medida que impulsan en rechazo a lo que califican como una "deriva autoritaria".