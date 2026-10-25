Terremoto de magnitud 7 sacudió un conjunto de islas al sur de Japón: se descartó riesgo de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón informó que un terremoto de magnitud 7 sacudió este domingo las islas Ogasawara, un archipiélago ubicado a unos mil kilómetros al sur del país.

El sismo ocurrió a las 11:10 hora local (2:10 GMT) y tuvo su epicentro a 470 kilómetros de profundidad frente a la costa del archipiélago. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami.

SE SINTIÓ EN TOKIO

El temblor alcanzó el nivel 3 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie) y se dejó sentir también en la ciudad de Tokio, la capital.

Por el momento no se han reportado daños. La mayoría de estas islas están deshabitadas, tienen vigilancia, pero por temporadas y a través de un barco que recorre el archipiélago.