España: protesta de jóvenes derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía

Una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona, España, que fue convocada por redes sociales, derivó la tarde de ayer en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con la Policía.

La protesta, bajo el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés", que está detrás de las movilizaciones estudiantiles en Francia-, reunió en la plaza de Cataluña a cientos de muchachos, la mayoría vestidos de negro.

PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

La Policía desplegó un amplio dispositivo para hacer frente a los disturbios; según se conoció en horas de la noche, al menos 100 jóvenes fueron detenidos. Los que son mayores de edad serán procesados judicialmente por los daños causados.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó los destrozos a la propiedad pública y privada durante las movilizaciones, que afortunadamente solo dejaron heridos leves: "La violencia no tiene cabida en Cataluña", dijo.

NO DEFIENDE NINGÚN DERECHO

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, indicó que la protesta no busca defender ningún "derecho" ni está vinculada a la movilización por el acceso a la vivienda, sino que fue un episodio de "violencia gratuita y vandalismo".