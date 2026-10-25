Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro disputan la presidencia en ajustada segunda vuelta

Brasil vive una jornada electoral decisiva este domingo 25 de octubre, donde millones de ciudadanos acuden a los centros de sufragio de todo el país para elegir al próximo presidente en segunda vuelta.

El proceso llega a su punto culminante tras la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro alcanzó el 47 % de los sufragios frente al 45 % obtenido por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante la mínima diferencia reportada por las encuestas en los días previos al comicio, los votos en blanco, nulos y el sector de indecisos serán determinantes. Ambas agrupaciones concentraron esfuerzos en los dos millones de votantes de las favelas de Río de Janeiro, donde el oficialismo busca consolidar respaldos urbanos, mientras que el aspirante opositor mantiene ventaja en el segmento religioso, sumados a las movilizaciones de comunidades indígenas y votantes en el exterior.

Debates e impugnaciones

La etapa final de la contienda estuvo marcada por confrontaciones en debates televisivos y acciones ante la Justicia Electoral, cuyos equipos legales tramitaron impugnaciones cruzadas sin éxito. En el tramo de cierre, Lula apeló a su experiencia de gestión, al tiempo que Bolsonaro centró sus señalamientos en el gasto público estatal.

Refuerzan medidas en urnas electrónicas

Para garantizar la transparencia de la votación, las autoridades electorales reforzaron las medidas tecnológicas en las urnas electrónicas. Las mesas permanecerán abiertas hasta la tarde para recibir el voto obligatorio, e inmediatamente después comenzará el escrutinio oficial, cuyos primeros resultados consolidados se conocerán por la noche.