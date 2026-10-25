María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela: “Estoy aquí, con ustedes”

La líder opositora María Corina Machado anunció este domingo su retorno a Venezuela mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, confirmando su presencia en el territorio nacional tras permanecer casi un año fuera del país.

La dirigente había salido clandestinamente hace diez meses con rumbo a Europa para recibir el Premio Nobel de la Paz. El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia ratificó su regreso y celebró a través de la misma red social el retorno de la política, además anticipó que próximamente se reunirá con ella en suelo venezolano.

El regreso de la dirigente se concreta luego de registrarse al menos siete intentos frustrados de retorno durante los últimos tres meses desde Estados Unidos, Panamá y Curazao por vías aérea, marítima y terrestre, las cuales no prosperaron debido a cancelaciones de último momento, inconvenientes en los vuelos y diversos obstáculos logísticos.

Objetivos políticos y demandas al gobierno

La decisión de volver responde al interés de Machado por reincorporarse de manera directa al escenario político de Venezuela, en un contexto donde las negociaciones sobre el futuro del país se desarrollaban sin su participación física desde el interior. Su retorno busca consolidar su posición en las discusiones y en el liderazgo de la oposición nacional.

Durante esta semana, la dirigente opositora realizó un llamado a la movilización ciudadana y solicitó formalmente que se defina la fecha para las próximas elecciones presidenciales. Esta demanda constituye una de sus principales peticiones frente a la administración encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez.