Netanyahu advierte a Irán sobre un golpe "aplastante" a dos días de las elecciones en Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo 25 de octubre a Irán y a sus aliados regionales que recibirán "golpes desproporcionados" y "aplastantes" en caso de atacar a Israel.

A través de un video difundido por su oficina y grabado frente a una de las baterías del sistema antimisiles Arrow, el mandatario sostuvo que los servicios de inteligencia cuentan con indicios de que sus enemigos podrían intentar perpetrar agresiones para perturbar las elecciones generales del próximo martes. Asimismo, aseveró que las Fuerzas Armadas de su país se encuentran preparadas tanto para la defensa como para el ataque.

Las declaraciones ocurren a dos días de un proceso electoral decisivo para Netanyahu, quien busca mantener la jefatura de Gobierno que ha ejercido por casi dos décadas. Los sondeos ubican a su bloque con una ligera desventaja frente a la oposición, sin que ninguno alcance la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar. El primer ministro publicó una imagen generada con IA que mostraba la simulación de una detonación nuclear sobre Tel Aviv, presentándose como la alternativa para hacer frente a las amenazas de Teherán.

Antecedentes y presiones estratégicas

El sistema de defensa Arrow, utilizado como escenario para el mensaje oficial de Netanyahu, fue desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos con el propósito de interceptar misiles balísticos de largo alcance, similares a los empleados por Irán en enfrentamientos previos. No es la primera ocasión en que el jefe de Gobierno alerta sobre eventuales ataques en el contexto electoral, habiendo señalado indicios semejantes a inicios del mes de septiembre.

Pese a los constantes señalamientos del mandatario sobre posibles agresiones externas, una publicación del diario Financial Times reveló que ha sido el propio Netanyahu quien presionó sin éxito a la administración de Estados Unidos para retomar las acciones ofensivas contra la República Islámica.