Keiko Fujimori saluda la victoria de Lula y plantea fortalecer la relación con Brasil

La presidenta se sumó a los pronunciamientos de otros líderes latinoamericanos tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Tras la victoria de Luiz Inácio da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, Keiko Fujimori lo felicitó mediante sus redes sociales y saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral y expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje de Fujimori se sumó a las felicitaciones de otros mandatarios de América Latina, entre ellos los de Chile, Bolivia, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Ecuador y Paraguay, quienes también se pronunciaron sobre la victoria del mandatario brasileño que asumirá un nuevo mandato de cuatro años.

¿QUÉ DIJO KEIKO FUJIMORI SOBRE LA VICTORIA DE LULA DA SILVA?

En su publicación, Keiko Fujimori destacó la importancia de las relaciones diplomáticas entre ambos países, resaltando la posibilidad de profundizar la cooperación entre Perú y Brasil.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, escribió.