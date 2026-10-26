Komamche fallece a los 30 años: ¿qué se sabe sobre la muerte del streamer salvadoreño?

Una triste noticia enluta a la comunidad digital. El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komamche, falleció a los 30 años, causando consternación entre sus seguidores y colegas.

Aunque por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, diversos streamers compartieron mensajes de despedida en sus redes sociales. Komamche había ganado reconocimiento tras participar en un concurso de Minecraft organizado por AuronPlay y El Rubius.

“TE RECORDAREMOS TODA LA VIDA”

El streamer español Ibai Llanos fue uno de los primeros en despedirse del creador de contenido salvadoreño. A través de sus redes sociales, publicó una fotografía acompañada de un emotivo mensaje: “Te recordaremos toda la vida. Un abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”.

Por su parte, AuronPlay también utilizó sus plataformas digitales para dedicarle unas palabras de despedida y recordar los momentos que habían compartido recientemente. “Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así”, expresó.