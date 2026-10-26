Papa León XIV expresa su ilusión por visitar Latinoamérica: “Que sea ocasión de abrir nuestros corazones”

Tras someterse a una intervención quirúrgica por problemas de salud y confirmarse su visita a varios países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, el papa León XIV expresó en redes sociales su alegría por regresar a esta región.

En su publicación, el pontífice manifestó su deseo de que este viaje contribuya a fortalecer la comunión entre los fieles y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio. También destacó el vínculo que mantiene con el continente, donde ha vivido importantes momentos de su vida.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”, escribió en su cuenta de X.

AGENDA DE LEÓN XIV EN EL PERÚ

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para el miércoles 11 de noviembre. Durante su visita, el santo padre recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su permanencia en el país se extendería hasta el lunes 16 de noviembre.